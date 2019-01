Ex verdacht van medicijnen in eten te mengen: “Ze heeft me niet in de urne gekregen en daar ben ik trots op”

Maasmechelen / Tongeren -

“Ze heeft me alles afgepakt, maar ze heeft me uiteindelijk niet de urne in gekregen. Daar ben ik ontzettend trots op.” Maasmechelaar Nicolaas Quaedackers (78) heeft het over de bejaarde vrouw (72) die volgens het parket vier echtgenoten heeft vergiftigd met een slaapmiddel om aan de haal te gaan met hun centen. Woensdag stond de vrouw voor de rechtbank in Tongeren. Hij is ook een slachtoffer.