Op zoek naar een hippe Instagramlocatie dichtbij huis? Dan is deze hangbrug misschien wel wat voor jou

Soms hoef je het niet ver te zoeken als je een pareltje wil ontdekken. In het Duitse Mörsdorf bijvoorbeeld bengelt een enorme hangbrug die je een schitterend uitzicht geeft over de valleien en het laaggebergte. En het beste is: de locatie, die ook geliefd is op Instagram, ligt op amper drie uurtjes rijden van Antwerpen.