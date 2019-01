Wint Sanne Cant zaterdag in Kruibeke voor de tiende keer op rij de nationale titelstrijd? Ze hoopt het, ze rekent erop en ze kent de geschiedkundige waarde ervan. “Blijf ik gezond en ken ik geen pech, dan zou ik normaal gezien moeten winnen”, klinkt het.

Over gezond zijn gesproken: afgelopen zondag maakte je in Brussel een flinke tuimelperte. Hoe is de fysieke toestand?Sanne Cant: “Eerlijk gezegd, ik heb best een moeilijke week gehad. Op mijn quadriceps ...