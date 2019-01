Deze Weekday-campagne met virtuele modellen wil je meer offline krijgen

Het Zweedse label Weekday, onderdeel van de H&M Group, brengt dit voorjaar een capsulecollectie uit die moet aantonen dat we te veel bezig zijn met technologie. In het kader daarvan, gebruikt het merk uitsluitend virtuele modellen in de campagne.

Vandaag speelt technologie een grote rol in ons leven. We loggen vaak in op sociale media en zijn nauwelijks offline. Online zijn is zowaar een verslaving, waarvan we volgens het merk een beetje moeten van afkicken.

Die boodschap wil het nu verspreiden in de nieuwste campagne, die bij wijze van ironie gepresenteerd wordt met virtuele modellen. Die dragen shirts en truien met aanmoedigende quotes om het internet even te laten voor wat het is.

Maken deel uit van de lijn: T-shirts met het opschrift “fee wifi”, maar de wifi doorstreept en shirt met quotes als “world wide world”, “IRL” en “disconnect”. Truien zijn er met een het logo van de fictieve hulplijn ‘internet addiction support (IAS)’.