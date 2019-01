Jongeman wreekt zich op politie

Scherpenheuvel-Zichem / Diest - De politie Demerdal (Diest - Scherpenheuvel-Zichem) heeft een 20-jarige uit Scherpenheuvel-Zichem geïdentificeerd die op 6 december vorig jaar een deksel van een vuilnisbak door de glazen voordeur van de politiepost in Scherpenheuvel keilde. Op basis van een grondig buurtonderzoek, een analyse van de camerabeelden en vaststellingen door de interventieploegen verzamelde de politie voldoende harde bewijzen. De jongeman werd opgepakt en bekende. De dag voor de feiten was de jongeman uit het verkeer geplukt omdat hij onder invloed van alcohol reed. Volgens de politie was de jongeman zo gefrustreerd en kwaad op zichzelf dat hij zich had laten ‘pakken’, dat hij de schade in een opwelling toebracht. (tb)