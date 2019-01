Vrije Middenschool Zonhoven in de bres voor Sint-Vincentius

Zonhoven - De eindejaarsperiode is vaak confronterend voor mensen in financiële moeilijkheden. Daarom organiseerde het godsdienstteam van de Vrije Middenschool Zonhoven (VMS) een inzamelactie voor Sint-Vincentius. Daarbij zamelden de leerlingen voeding en speelgoed in.

Het idee voor de inzameling kwam tot stand door een aangrijpend nieuwsbericht op de radio. We beseffen vaak niet hoeveel armoede er dicht bij huis is. De leerlingen van het VMS hebben zich, met een inzameling van 450 kilogram aan voedingsmiddelen en speelgoed, mooi ingezet. "Hopelijk hebben we met deze actie iets in beweging gebracht en de leerlingen geïnspireerd", klinkt het bij de school.