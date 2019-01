Belgische truck staat nog steeds in de woestijn in Dakar-rally

De Belgische truck van Peter Van Delm, Kurt Keysers en Steven Vaesen (Ford) staat nog steeds in de duinen. Tijdens de tweede Dakarrit kantelde hun truck waarna die niet meer wou starten. Donderdag wordt een nieuwe poging ondernomen om de truck uit de duinen te krijgen.

“De Dakar begint pas echt wanneer je uit koers ligt”, zegt Kurt Keysers vanuit het Peruaanse Pisco. “Yves Rutten wou ons gisteren komen helpen maar heeft dat uiteindelijk niet gedaan omdat hij dan na de rustdag niet meer zou mogen herstarten. Samen met enkele locals hebben we geprobeerd de truck te herstellen maar dat is niet gelukt.”

“Vandaag gaan Peter en ik samen met mensen van hier proberen de truck uit de duinen te slepen. Er worden trucks en bulldozers ingezet. Momenteel denken we er niet aan om op zondag al dan niet te herstarten. Persoonlijk denk ik dat dit moeilijk wordt. De eerste zorg is om de motor te kunnen starten waarna we naar het bivak in Arequipa kunnen rijden.”