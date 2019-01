Dit zijn de beste hotels ter wereld (en eentje ligt in België)

Op zoek naar een deugddoende vakantie? Dan kijk je maar beter eens naar dit lijstje. Naar jaarlijkse gewoonte heeft de organisatie achter de Boutique Hotel Awards de prijzen uitgereikt voor de beste hotels in 2018. En sommigen daarvan zijn best betaalbaar.

Om tot een besluit te komen, hield de jury, samengesteld uit experts uit de toeristische sector, rekening met alle aspecten van de klantenbeleving gaande van de locatie en het design van het hotel tot de service en de kwaliteit van het eten. Na een persoonlijk bezoekje aan alle hotels op de shortlist kwam het panel tot een mooie lijst met zelfs enkele betaalbare hotels. Boeken maar!

Het beste strandhotel

Foto: Reethi Faru Resort

Wil je genieten van een strandvakantie? Dan trek je maar beter naar de Malediven, meer bepaald naar het Reethi Faru Resort. Het gloednieuwe hotel biedt 150 luxueuze villa’s op een boogscheut van het azuurblauwe water. De echte waterratten kunnen dan weer hun hart ophalen in het duikcentrum van het resort.

Prijskaartje? Al vanaf 200 euro per nacht voor twee personen (zonder de torenhoge belastingen)

De beste uitvalsbasis in de stad

Foto: Corpo Santo Lisbon Historical Hotel

Deze prijs wordt weggekaapt door het Corpo Santo Lisbon Historical Hotel gelegen in de Portugese hoofdstad Lissabon. Het hotel, op amper vierhonderd meter van de wijk Chiado, biedt uitzicht op huizen uit de zeventiende eeuw en serveert een uitgebreid continentaal ontbijt. Kleine tip? Probeer zeker eens de lokale gebakjes.

Prijskaartje? In het laagseizoen kan je al een kamer vinden voor 120 euro per nacht voor twee personen.

De award voor klassieke elegantie gaat naar...

Foto: Relais & Chateaux Hotel Heritage

...ons Belgenlandje. Het feeërieke Relais & Chateaux Hotel Heritage in Brugge was lange tijd in handen van bankiers, tot het werd omgebouwd tot een statig hotel, met respect voor de klassieke elementen. Met zijn locatie op slechts vijftig meter van het marktplein krijgt het hotel jaarlijks heel wat toeristen over de vloer.

Prijskaartje? In het laagseizoen kan je er terecht voor 170 euro per nacht exclusief ontbijt.

Het meest inspirerende design hotel

Foto: TwentySeven

kan je vinden bij onze Noorderburen. Hotel TwentySeven koos bij het design voor de ‘grandeur van weleer’ en biedt zijn weelderige kamers aan in het hart van Amsterdam. Tapijten uit Nepal, Italiaanse gordijnen en Frans behangpapier: het hotel heeft kosten noch moeite gespaard om de gasten te verwennen.

Prijskaartje? Vanaf 425 euro per nacht voor twee personen kan je logeren in een van hun unieke suites

Het beste hotel voor pasgehuwden

Foto: Drake Bay Getaway Resort

Zoek je nog een leuke locatie om je huwelijksreis door te brengen? Bekijk dan eens het aanbod van het Drake Bay Getaway Resort in Costa Rica. Flaneer samen door de vlindertuin of verken te omgeving te paard.

Prijskaartje? Trouwen is doorgaans niet goedkoop, dit hotel ook niet. Voor drie nachten in een bungalow met zicht op zee betaal je al gauw 2.200 euro. Het ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen in de prijs.

De beste nieuwkomer

Foto: Hotel Grand Windsor

Daarvoor moeten we naar Nieuw-Zeeland. Het Hotel Grand Windsor wordt omringd door winkelstraten en combineert het historische gebouw met enkele moderne elementen. Met hun eigen restaurant en uitgebreide ontbijtformules lijd je alvast nooit honger.

Prijskaartje? Al vanaf 120 euro per nacht voor twee personen kan je hier logeren.

Helemaal tot rust kom je in...

Foto: Carpe Diem Exclusive Resort

...in Santorini. Naast zijn schilderachtige witte huisjes met blauwe daken kan je op het Griekse eiland ook helemaal tot rust komen in het Carpe Diem Exclusive Resort. Ga langs bij de wellness, dobber in het zwembad terwijl je geniet van het uitzicht,...het is bijna moeilijk om hier niet ontspannen te zijn.

Prijskaartje? Een uitzicht op de witblauwe huisjes is niet goedkoop. Voor één nacht betaal je al gauw 350 euro.

Het meest romantische hotel

Foto: Akademie Street Boutique Hotel And Guesthouses

vinden we in Afrika. Het Akademie Street Boutique Hotel And Guesthouses ligt midden in de wijnvallei van Franschhoek in Zuid-Afrika. De tuinen rond de huisjes worden verzorgd met oog voor detail en elk huisje heeft zijn eigen thema. Sommige gastenverblijven beschikken zelfs over houtgestookte warmte baden.

Prijskaartje? Vanaf 250 romantische euro’s per nacht voor twee personen.

Het duurzaamste hotel

Foto: Clayoquot Wilderness Resort

Wil je jouw ecologische verkleinen of toch op zijn minst wat binnen de perken houden? Dan kan je naar Canada - euh - vliegen. Clayoquot Wilderness Resort, een vijfsterrenhotel in Tofino, aan de westkust van Vancouvereiland, biedt authentieke maar bijzonder luxueuze hutten en suites aan met uitzicht op de ongerepte natuur.

Prijskaartje? Op aanvraag. En we weten allemaal wat dat wil zeggen...

Het meest geschikt voor families met kinderen

Foto: Blue River Resort en Hot Springs

Trek je erop uit met je kroost? Dan kan je het ook wat verder zoeken dan Frankrijk en Italië want het beste familiehotel van 2018 ligt in Costa Rica. Het Blue River Resort en Hot Springs biedt naast klassieke kamers ook familiekamers aan in een paradijselijk decor.

Prijskaartje? Voor een nacht betaal je voor twee volwassenen en twee kinderen ongeveer 150 euro.