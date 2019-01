Het Brusselse parket heeft een advocaat die actief is aan de Brusselse balie gedagvaard voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Advocaat H.E.A. zou in een procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) documenten vervalst hebben in een poging zijn cliënt voorlopig vrij te krijgen. Dat meldt het parket donderdag.