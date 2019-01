Kevin De Bruyne krijgt upgrade in FIFA19 en verontschuldigt zich meteen bij vrouw Michèle

Kevin De Bruyne werd in FIFA19 door spelletjesgigant EA SPORTS in de ‘Ploeg van het Jaar’ gezet en kreeg gisteren ook een upgrade van zijn ratings. De Rode Duivel van Manchester City was erg blij met zijn nieuwe vaardigheden in het voetbalspelletje en verontschuldigde zich meteen bij vrouwlief Michèle Lacroix.

Kevin De Bruyne krijgt nu in FIFA Ultimate Team een algemene rating van 97, aanvankelijk kreeg hij 92 op 100, en behoort zo tot de allerbeste spelers in FIFA19. Alleen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Luka Modric doen beter met een overall rating van 99. De Kroatische Gouden Bal scoort als enige op alle vaardigheden minstens 90...

Hoe dan ook was de Rode Duivel erg blij mee met zijn upgrade: “Bedankt om mij in de ploeg van het jaar te stemmen. Sorry Michèle Lacroix, maar vanavond ga ik spelen.”