Zuurstofmasker kost Stefan Luitz eerste wereldbekerzege in reuzenslalom

Stefan Luitz vierde begin december in Beaver Creek uitbundig zijn eerste wereldbekerzege, maar is die nu weer kwijt. De 26-jarige Duitser had tussen de twee manches van de reuzenslalom in Colorado in via een masker zuurstof genomen. Dat is in strijd met de antidopingregels van de Internationale Skifederatie (FIS). De overwinning gaat naar de Oostenrijker Marcel Hirscher.