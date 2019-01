Michy Batshuayi moet weg bij Valencia: “Transfer is hopelijk al voor één van de komende dagen”

Michy Batshuayi moet vertrekken bij Valencia. Dat heeft Mateu Alemany, de CEO van de Spaanse club, donderdagmiddag gezegd op een persconferentie. “We praten met verschillende clubs over een transfer”, zei hij. “Ik hoop dat zijn vertrek de komende uren of dagen rondkomt.” De Rode Duivel wordt door het Engelse Chelsea uitgeleend aan Valencia, maar kon de verwachtingen niet waarmaken.

“De situatie van Batshuayi is duidelijk”, vertelde Alemany donderdagmiddag. “We praten met een aantal clubs over zijn transfer. Ik hoop dat zijn vertrek de komende uren of dagen rondkomt. De speler werd hier enkele weken geleden al van op de hoogte gebracht. De beslissing is genomen, er is geen weg terug.”

Batshuayi werd door zijn Engelse club Chelsea uitgeleend aan het Spaanse Valencia. Normaal gezien had hij daar het seizoen moeten volmaken, maar zover komt het dus niet. De Belgische spits kon zich ondanks drie goals in Spaanse loondienst nooit doorzetten en was afgelopen weekend kop van Jut bij de bekernederlaag. De Rode Duivel liet een dot van een kans liggen, waarop trainer Marcelino zei dat “we met sommigen genoeg geduld hebben gehad”.

LEES OOK. Michy Batshuayi mist reuzenkans, wordt gewisseld bij de rust en krijgt forse kritiek: “Ons geduld is op”