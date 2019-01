Antetokounmpo wint in NBA krachtmeting met Harden, die wel weer 42 punten scoorde

Met Giannis Antetokounmpo en James Harden stonden woensdagavond twee favorieten voor de MVP-titel tegenover elkaar in de NBA. Antetokounmpo trok met Milwaukee aan het langste eind in Houston. Het werd 109-116 voor de Bucks.

Antetokounmpo was in het Toyota Center van de Rockets goed voor 27 punten en 21 rebounds. Harden, de beste speler (MVP) van 2018, noteerde 42 punten achter zijn naam maar dat volstond niet om zijn team voor een nederlaag te behoeden. De Rockets hadden hun tien vorige thuiswedstrijden allemaal gewonnen.

Milwaukee boekte een zesde zege in zeven wedstrijden en nam opnieuw de leiding in de Eastern Conference over van Toronto. Houston is zesde in het westen.

De LA Lakers moeten het nog steeds zonder de geblesseerde LeBron James doen. In de thuiswedstrijd tegen Detroit nam Kyle Kuzma met verve de rol van LBJ over. Hij scoorde 41 punten, een persoonlijk record, en had zo een heel groot aandeel in de 113-100 overwinning voor de Lakers, die achtste staan in de Western Conference.