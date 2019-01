Veel lof voor bruidswinkel die het goede voorbeeld geeft in de etalage

Een bruidswinkel in het Britse Bristol heeft een foto van de etalage gedeeld op Instagram en krijgt lof van over de hele wereld omdat een paspop in een rolstoel zit. Dat is volgens velen een mooi voorbeeld van inclusiviteit in de modewereld.

Het winkeltje ‘The White Collection’ etaleert de paspop in een off-shoulder bruidsjurk in de vitrine. Maar belangrijker: de pop zit in een rolstoel, waarvan de wielen met groene takjes versierd zijn. Het was inwoonster Beth Wilson, die zelf een handicap heeft, die de etalage opmerkte en er als eerste over schreef op sociale media. “De nieuwe bruidswinkel in de stad toont een paspop in een rolstoel. Dat zou eigenlijk geen nieuws mogen zijn, maar het is de eerste keer dat ik een model met een handicap zie in de etalage”, schrijft ze bij de foto. “Met uitzondering van de etalages van thuiszorgwinkels, natuurlijk”, voegt ze eraan toe in een interview met Cosmopolitan.

The new wedding shop in town has a wheelchair using mannequin and it shouldn’t be exciting but it’s the first time I’ve ever seen disability portrayed in a shop window. pic.twitter.com/N5sco2fLJf — Beth Wilson (@doodlebeth) January 9, 2019

Positieve reacties

“Mensen met een beperking voelen zich zo vaak onzichtbaar, mede omdat we lotgenoten niet vaak in de media zien en al zeker niet als modellen met mooie kleding. Het is bovendien fantastisch dat ze de rolstoel versierd in plaats van weggemoffeld hebben”, zegt ze. De originele tweet heeft op amper een dag tijd meer dan 21.000 likes verzameld, werd bijna 5.000 keer gedeeld en lokte bijna evenveel positieve reacties uit.

Marian Avila

Sinds enkele jaren proberen steeds meer merken om inclusief te zijn. Tijdens de New Yorkse modeweek in september vorig jaar werkte ontwerpster Talisha White samen met Marian Avila. Het model met het syndroom van Down mocht in twee van haar outfits over de catwalk flaneren. Verder terug in de tijd, in 2015, werd in de stad een modeshow georganiseerd waarin modellen met een handicap de catwalk deelden met modellen uit het reguliere circuit.