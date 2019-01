Volkssterrenwacht Mira noemt nieuwe koepel naar weerman Frank Deboosere

Volkssterrenwacht Mira uit Grimbergen noemt de nieuwe koepel, die binnenkort samen met een nieuwe 50 cm-spiegeltelescoop in dienst wordt genomen, naar VRT-weerman Frank Deboosere. Dat gebeurt uit erkentelijkheid voor de vele lezingen die Deboosere er over de jaren heen gaf in het kader van de Astroclub, een reeks die hij op 28 december in aanwezigheid van 200 toehoorders afsloot.