Uit de hand gelopen schouwbrand zorgt voor dakschade in Borgloon

Borgloon -

Donderdagmorgen om 6u15 heeft een uit de hand gelopen schouwbrand schade aangericht aan het dak een woning in de Jesserenstraat in Borgloon. De bewoonster Sarina Keijinberg werd wakker door verdachte knetterende geluiden die verdacht veel leken op hagelinslag. Toen zij door het slaapkamerraam naar buiten keek stond er een bestuurder van een wagen naar boven te staren en vervolgde even later zijn weg.