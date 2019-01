Helchterse landbouwer moet 210.000 euro betalen voor milieuvervuiling

Houthalen-Helchteren - De Helchterse landbouwbedrijven L., S en landbouwer P. L. zijn door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot het betalen van 210.000 euro boete voor diverse milieu-inbreuken. In 2013 maakte de 56-jarige Nederlander zich onder meer schuldig aan overbemesting van diverse percelen rond zijn bedrijf langs de Peersedijk in Houthalen-Helchteren.

Onderzoekers kwamen de man op het spoor nadat ze vaststelden dat de waterkwaliteit van de nabijgelegen Zwarte Beek achteruitging. Ook de stroombekkens van de Bolliserbeek en Dommelrivier liepen averij op. Ze merkten een verontreiniging op door nitraten en fosfaten. Uit staalopnames bleek dat deze afkomstig was van de percelen van landbouwer P. L.

Onderzoek bracht een onoordeelkundige bemesting of overbemesting aan het licht. Zo sjoemelde de Nederlandse Helchterenaar onder meer met de vergiste mest die afkomstig was van zijn biogasinstallatie. De landbouwer vervalste mestafzetdocumenten om van het goedje af te raken en te dumpen op zijn percelen. Op papier noteerde de man andere hoeveelheden fosfaat en stikstof dan die hij in werkelijkheid verspreidde. Daarnaast deed er zich op 29 oktober 2013 een probleem voor met de vergistingstorens van de biogasinstallatie. Twee silo’s liepen over met extra verontreiniging tot gevolg.

Het komt de landbouwer zelf op twee maanden cel en 30.000 euro boete te staan. Zijn landbouwbedrijf en zijn onderneming achter de biogasinstallatie moeten elk 90.000 euro ophoesten. De rechtbank stelde ook een college van drie deskundigen aan. Zij moeten onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de oevers, fauna & flora, oppervlaktewaters…

De experts zullen de schade begroten in het kader van de herstelvordering. De Vlaamse Milieumaatschappij eist hiervoor alvast 12.166 euro en het Agentschap voor Natuur en Bos zelfs 237.727 euro.

Op 25 september vervolgt het proces op burgerlijk gebied en zal blijken of de landbouwer deze bedragen nog extra moet ophoesten.