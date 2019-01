Foto opgedoken van buitenverblijf prins Harry en Meghan Markle

Als de Britse prins Harry en Meghan Markle tot rust willen komen, trekken ze naar het platteland. Naar hun optrekje in de heuvelachtige Cotswolds om precies te zijn. Nu is in The Sun voor het eerst een foto van dat buitenverblijf opgedoken.

Voor hun huwelijk op 19 mei raakte bekend dat koppel voor een periode van twee jaar een optrekje in de Cotswolds heeft gehuurd. De exacte locatie in het gebied was een goed bewaard geheim… tot nu. De Britse krant The Sun kwam erachter waar het buitenverblijf ligt en publiceert de eerste foto van een omgebouwde schuur doe nu een “elegante boerderij” is.

Royal excl: first picture of the Duke & Duchess of Sussex’s Cotswold pad. It’s a gorgeous £2.5million Grade II listed farmhouse and barn conversion. pic.twitter.com/IL11GMdcVC — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) January 9, 2019

Volgens koninklijk correspondent Emily Andrews gaat het om “een pand uit de achttiende eeuw dat zo’n 2,5 miljoen pond (2,7 miljoen euro) waard is.” Het idyllische optrekje heeft onder meer vier slaapkamers, waarvan een omgebouwd tot dressing, een keuken op de boven- en benedenverdieping en een woonkamer met hoge ramen. “De prins en Meghan houden er van om in deze omgeving met hun honden te wandelen.”

Later dit jaar staat er een grote verhuis op de planning voor prins Harry en Meghan Markle. Zij verlaten hun huidige woonplaats Kensington Palace en nemen hun intrek in Frogmore Cottage in het landelijkere Windsor, waar ze hun eerste kind zullen grootbrengen. Volgens de laatste berichten blijven ze de boerderij gewoon verder huren.