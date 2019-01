Duizendtal spijbelende scholieren protesteren voor het klimaat in Brussel

Het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal is donderdagochtend volgelopen met spijbelende scholieren die hun bezorgdheid over het klimaat laten weerklinken. De politie spreekt van een opkomst van 1.000 betogende kinderen.

Het enthousiasme is erg groot en het lawaai overweldigend. Het volledige Europakruispunt staat vol met leerlingen met spandoeken met talrijke opschriften. De slogans zijn luid en duidelijk in de drie landstalen: ‘Al wie niet springt is CO2’, ‘Fossil fuel its time to go’, ‘Change the system, not the climate’ en ‘On est plus chaud que le climat’.

Voor de leerlingen is het duidelijk dat er bij de Belgische politici een duidelijke gedragswijziging moet komen en ons land een voortrekkersrol moet opnemen. Op het protest waren ook enkele politici zoals Meyrem Almaci (Groen) en Bruno Tobback (SP.A) en Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo.