Ford gaat duizenden jobs schrappen in Europa

Het Amerikaanse autoconcern Ford gaat in Europa duizenden banen schrappen. De autobouwer wil met een breed herstructureringsplan winstgevender worden en sluit fabriekssluitingen niet uit. Dat heeft Ford donderdag bekendgemaakt.

De autobouwer kampt in Europa met een verouderend modelgamma en een krimpende markt in Groot-Brittannië, de belangrijkste markt voor Ford in Europa. De brexit zou daar bovendien nog meer roet in het eten kunnen gooien.

Ford stelt zowat 54.000 mensen tewerk in Europa, voornamelijk in Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje. Ford had ook decennialang een assemblagefabriek in Genk, maar die werd eind 2014 gesloten. In Lommel heeft Ford nog zijn belangrijkste testbaan voor Europa.

“Er zal een significante impact zijn in Europa. We gaan alle opties bekijken”, zegt Steven Armstrong, topman van Ford Europa. Tot die opties behoren ook fabriekssluitingen.