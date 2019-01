Beelden tonen terroristen die ‘oefenen’ met zware wapens in Weert

De terrorismeverdachten die afgelopen september in de Nederlandse gemeente Weert werden gearresteerd, zijn op bewakingsbeelden te zien terwijl ze oefenen met zware wapens. Dat meldt RTL Nieuws, dat de beelden ook publiek maakte.

In de video is te zien hoe de mannen oefenen met kalasjnikovs en bomvesten dragen. Volgens RTL Nieuws zijn de opnamen gemaakt toen er twee undercoveragenten op bezoek waren in het vakantiehuisje dat de mannen op park De Weerterbergen in Weert hadden gehuurd.

De agenten deden zich voor als wapenverkopers. Wat de verdachten toen niet wisten, was dat de wapens onklaar waren gemaakt en dat de bomvesten geen explosieven bevatten. Volgens een terrorismedeskundige die RTL Nieuws raadpleegde zijn de beelden belastend voor de verdachten.