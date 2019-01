“Ploeterende” leerkracht richt open brief aan minister Crevits: “Ik heb zo hard gevochten, maar mijn lijf is kapot”

Caroline Van Nieuwenhuyse stond in het basisonderwijs als leraar, zorgcoördinator en directeur. In een open brief in De Standaard aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) schrijft ze dat ze het ploeteren moe is. “De zogezegde loonsverhoging en de luttele uurtjes ondersteuning zijn stroop aan de baard.”