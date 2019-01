Belg (73) en vriendin (58) schieten buurman dood in Portugal

Een Belg van 73 is in Portugal samen met zijn vriendin (58) opgepakt omdat ze samen hun buurman zouden hebben vermoord. Dat melden Portugese media.

De feiten speelden zich twee jaar geleden af in Silves, een dorpje in de Algarve. De 58-jarige vrouw en de 81-jarige buurman zouden ruzie hebben gehad, een conflict dat al lang aansleepte. Volgens Portugese media beraamden de vrouw en de Belg een plan om de buurman te doden. Om een einde aan te maken aan de ruzie, schoten de twee in de nacht van 18 op 19 december 2016 met negen kogels op de man, die daarop overleed. Ze zouden zich net voor de moord verborgen hebben in of in de buurt van de woning van de buurman.

Om de moord te verdoezelen, simuleerden de Belg en zijn vriendin een overval in het huis van de buur. Daarna gooiden ze bewijsmateriaal, waaronder het wapen, in Sagres vanop een klif in de zee, zo’n 65 kilometers verder. De kledingstukken die ze droegen tijdens de moord staken ze in brand.

De twee konden uiteindelijk toch opgepakt worden en zijn nu aangeklaagd voor moord.

Het onderzoek werd gevoerd door het openbaar ministerie van Faro, in samenwerking met de gerechtelijke politie van Portimão.