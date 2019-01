Federaal procureur: “Assisen heeft zijn beperkingen voor terrorismefeiten”

“Het assisen-model heeft zijn beperkingen voor feiten van zware criminaliteit of terrorisme.” Dat heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuw donderdag gezegd op La Première.

Terwijl deze week voor het Brusselse hof van assisen het proces begonnen is tegen Mehdi Nemmouche, de verdachte schutter van het Joods Museum, zegt Van Leeuw dat zo’n hof niet noodzakelijk de juiste plek is om zo’n complexe zaak te behandelen. “Dit zijn erg tijdrovende processen, die enorm veel middelen vergen en extreem ernstige feiten voorleggen aan het beoordelingsvermogen van mensen die daar niet noodzakelijk voor opgeleid zijn.”

Volgens Van Leeuw toonde het assisenproces tegen gangster Marcel Habran, dat verschillende keren overgedaan moest worden, de limiet van het model aan. “Het gaat hier om een procedure die in de 19de eeuw uitgevonden werd”, zegt Van Leeuw. Hij vindt het gerechtvaardigd de vraag te stellen of assisen anno 2019 nog wenselijk is.