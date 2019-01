Michael Vanthourenhout wordt voor het eerst genoemd om mee te doen voor Belgische titel: “Ik heb hier al gewonnen”

Marlux-Bingoal verkende woensdag het BK-parcours niet in Kruibeke. Wel kwamen de troepen van Jurgen Mettepenningen samen in de Vlaamse Ardennen voor een training. Michael Vanthourenhout is dé kopman van het team en leeft ontspannen toe naar het BK veldrijden.

Michael Vanthourenhout toonde zich de voorbije weken één van de meest constante renners in het peloton en geldt als één van de outsiders voor het BK zondag in Kruibeke. Ondanks wereld- en Europese titels bij de jeugd stond de renner van Marlux-Bingoal nog nooit op het podium van een Belgisch kampioenschap. “Veel BK-parcoursen lagen me niet. Hopelijk komt daar zondag verandering in”, zegt hij.

“Het is een wedstrijd waar ik enorm naar uitkijk”, gaat hij verder. “Ik heb de Poldercross in 2016 al eens gewonnen (voor Wout van Aert, red) en het is een cross over een parcours waar ik goed uit de voeten kan. Ik kom misschien wat kracht tekort op de rechte stukken, maar op het technisch gedeelte op de schuine kanten kan ik dan misschien wel wat voordeel halen. Het wordt waarschijnlijk een parcours puur op de power. Maar als ik een goede dag heb, kan ik die power ook aan. Vorig jaar kende ik er een totale offday, maar zondag hoop ik weer goed voor de dag te komen. Het weer zal ook een rol spelen. Als het regent, wordt het daar een modderpoel en daar heb ik zeker geen schrik van.”

Winst in 2016, een totale offday in 2017. “Ik wilde toen iets te graag winnen na mijn zege van het jaar voordien”, geeft hij als verklaring mee. ‘De stress speelde me wellicht parten. De druk om te winnen was té groot, maar intussen ben ik een jaartje ouder en kan ik daar wel beter mee om.”

Want Vanthourenhout kan best wel mooie resultaten voorleggen de voorbije weken. “Ik stond bijna overal op het podium waar ik geen pech had”, laat hij optekenen door zijn team. “En qua gevoel zat het de hele kerstperiode goed. Diegem was qua gevoel wat minder, maar ik reed er wel een heel goede uitslag. In Brussel miste ik wat frisheid, maar zondag moet ik fris aan de start kunnen komen. Ik ben goed uit de eindejaarsperiode gekomen, hopelijk kan ik dat nog eventjes vasthouden.”

Zorgen outsiders Michael VTH en @Eli_Iserbyt_OF zondag voor de verrassing op het #bkveldrijden in Kruibeke? @MAR_BG_CT Repo vnv @FocusWTV pic.twitter.com/j3nkKIVXfc — Davy Vercamer (@dvercame) 9 januari 2019

“Het is voor het eerst dat ik word genoemd om mee te doen voor de titel. Waarschijnlijk is dit ook de beste Michael Vanthourenhout die naar een BK gaat. Maar Wout en Toon zijn de topfavorieten. Als er iemand zich moet opjagen, dan zijn zij het. Voor hen moet het wel een klein beetje, maar voor mij is het ook al heel goed als ik tweede word. Geef mij maar die rol als underdog. Laat ze maar een beetje aan Toon en Wout denken, dan zien we wel wat wij kunnen ‘tegendoen’. Het is nu gewoon hopen op die goede dag. Een kampioenschap is een eendagswedstrijd: als je een hele goeie dag hebt, kan er veel. En op een kampioenschap heb ik doorgaans dat goed gevoel.”