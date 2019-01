Een 55-jarige bestuurder heeft woensdagnamiddag zijn rijbewijs 6 uur moeten inleveren na een positieve alcoholtest in de Klein Lafeltstraat. De man was aan de kant gehaald omdat de verlichting van zijn aanhangwagen stuk was. De man bleek 1 promille alcohol in het bloed te hebben. Een dik jaar geleden speelde de man zijn rijbewijs al eens kwijt voor rijden onder invloed. Voor het defecte licht kreeg hij een proces-verbaal van waarschuwing.