Haai valt meisje en vrouw aan nabij Great Barrier Reef in Australië

In de buurt van het Great Barrier Reef voor de Australische kust zijn een meisje en een oudere vrouw door een haai gebeten. Beiden zijn stabiel en verkeren niet in levensgevaar. De afgelopen maanden vonden daar al meerdere haaienaanvallen plaats.

De twee waren in ondiep water aan Catseye Beach op Hamilton Island, in de Whitsunday-eilanden, toen ze donderdagochtend werden aangevallen. “Een patiënt liep een verwonding aan de voet op en de tweede patiënt aan het been”, aldus nog de hulpdiensten. Het meisje werd later naar een groter ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling aan haar voet.

Volgens de lokale autoriteiten zou de haai niet langer dan een meter zijn geweest. Het strand is afgesloten.

Catseye Beach op Hamilton Island. Foto: shutterstock

In november kwam nog een 33-jarige Australiër om het leven nadat hij door een haai was aangevallen in Cid Harbour, ook in de Whitsunday-eilanden. In september raakten in dezelfde regio een vrouw van 46 en een meisje van 12 zwaargewond bij een haaienaanval. Het kind verloor een been maar overleefde. De dagen na de aanval werd de jacht op het dier ingezet, waarbij zes haaien konden worden gevangen.

De Whitsunday-eilanden zijn een van de populairste vakantiebestemmingen in Australië, met jaarlijks meer dan 750.000 bezoekers. De lokale autoriteiten hebben aan de deelstaatregering van Queensland gevraagd om vallen uit te zetten in het gebied.