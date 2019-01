Zware verkeershinder door twee ongevallen aan Kennedytunnel

Brussel - In Antwerpen is er donderdagochtend zware verkeershinder door twee ongevallen, een in en een ander vlakbij de Kennedytunnel. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum moeten bestuurders op de Antwerpse ring richting Gent en op de E313 vanuit de Kempen en Limburg rekening houden met files van meer dan een uur. De Liefkenshoektunnel is inmiddels tolvrij.

De ongevallen gebeurden nog voor 7 uur donderdagochtend kort bij elkaar wat tijdstip en locatie betreft. Twee bestelwagens botsten op elkaar op de Antwerpse ring richting Gent vlak voor de Kennedytunnel. Daar was maar één rijstrook meer vrij. Het tweede ongeval gebeurde in de Kennedytunnel; een auto en een vrachtwagens botsten op elkaar en ook daar was tijdelijk maar één rijstrook beschikbaar.

Hoewel beide bestelwagens inmiddels van de baan zijn gehaald en ook de takeling in de Kennedytunnel goed opschiet en daar inmiddels twee rijstroken vrij zijn, is het kwaad geschied. De Kenndytunnel is het meest verzadigde stuk regio Antwerpen, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer is er nagenoeg stilgevallen. Zowel op de Antwerpse ring richting Gent als op de E313 vanuit de Kempen moeten bestuurders rekening houden met files van meer dan een uur.