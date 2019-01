“Hoofd- en halskanker enkel nog in gespecialiseerde ziekenhuizen behandelen”

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) roept op om ook de behandeling van hoofd- en halskanker te beperken tot bepaalde ziekenhuizen met de nodige expertise. Slechts 23 van de 99 ziekenhuizen die patiënten met die kankers behandelen, hebben voldoende patiënten zodat de overlevingskans er significant groter is.

Vorige maand besliste ontslagnemend minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) nog dat vanaf juli enkel ziekenhuizen met minimaal 20 ingrepen per jaar nog complexe slokdarm- of pancreaschirurgie mogen uitvoeren. Het KCE wil op die weg verder gaan en roept de bevoegde minister op een drempel van jaarlijks meer dan 20 patiënten met hoofd- en halskanker te hanteren.

Het KCE wil dat de drempel niet enkel geldt voor het opereren, maar ook voor de voor- en nazorg. ‘Referentiecentra’ of ziekenhuizen die voldoende expertise hebben en multidisciplinair te werk gaan, bieden de patiënt een maximale kans om te overleven. De voor- en nazorg is immers heel specifiek, verduidelijkt de woordvoerster, bijvoorbeeld bij patiënten waar er een impact is op het spreken omdat de stembanden verwijderd werden.

Bijna alle ziekenhuizen behandelen momenteel hoofd- en halskanker. De meer dan 9.000 patiënten in de periode 2009-2014 werden in 99 verschillende ziekenhuizen behandeld. “De helft van die ziekenhuizen zag jaarlijks vier of zelfs minder van dergelijke patiënten.” Bij ziekenhuizen die jaarlijks meer dan 20 patiënten hebben, is de helft van de patiënten na 5,1 jaar nog in leven (mediane overleving), terwijl dat in de ziekenhuizen met minder behandelingen al na 4 jaar het geval is.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg onderzocht de zorg voor deze kanker samen met het Kankerregister en het College voor Oncologie.