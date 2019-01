Man uit Venlo ligt urenlang op granaat, buurt geëvacueerd

In Venlo in het zuiden van Nederland, zijn in de nacht van woensdag op donderdag zo’n tachtig à honderdtwintig mensen geëvacueerd. Dat gebeurde nadat een bewoner alarm sloeg na het horen van een sissend geluid in zijn tuin. Het betrof een granaat en om te vermijden dat die zou ontploffen, ging de man zo’n twee en een half uur op het explosief liggen.

De bewoner had de granaat eerder deze week opgemerkt bij graafwerken in zijn tuin. Hij had ze vervolgens met zand afgedekt, maar woensdagavond hoorde hij een sissend geluid en gooide hij zich op het explosief om een ontploffing te voorkomen, aldus een woordvoerster van de brandweer.

In totaal heeft de man twee en een half uur op de granaat gelegen, totdat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hem uit zijn benarde positie bevrijdde. Hij werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Alle geëvacueerde bewoners konden vervolgens terug naar huis.

Volgens de EOD ging het om een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. De granaat was ongevaarlijk want er zat geen explosief materiaal meer in. Vanwaar het sissend geluid kwam, blijft onduidelijk.