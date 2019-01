Verdachte van transport drugschemicaliën in Pelt onderschept

Overpelt - Door een oplettende getuige in het Nederlandse Budel-Schoot is woensdag in Pelt een verdachte gearresteerd die mogelijk betrokken was bij een transport van chemische stoffen voor de productie van drugs. Dat maakte de Nederlandse politie woensdag bekend.

De getuige zag verdachte handelingen aan een bestelwagen en een personenwagen, en kon de politie een goede beschrijving van de twee voertuigen geven, want hij vertrouwde het zaakje niet.

Toen de Nederlandse politie de bestelwagen onderschepte, ontdekten agenten in de laadruimte vijf vaten met tientallen liters chemicaliën. De geur was zo sterk dat een politieman moeilijkheden met zijn ademhaling kreeg. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen in Nederland concludeerden dat het ging om liters grondstoffen voor het produceren van synthetische drugs.

De bestuurder werd meteen gearresteerd. Even later werd in België, in Pelt, een tweede verdachte gevat.