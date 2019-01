VIDEO. Bewoonster raakt zwaargewond na brand in Hams appartementsgebouw

Ham -

In een appartementsgebouw op het Heldenplein in Ham is woensdagavond brand ontstaan in de keuken. Het vuur ontstond rond 21.30 uur op de bovenste verdieping. De bewoonster die tijdens het koken naar de slaapkamer ging en daar wellicht in slaap is gevallen, is vermoedelijk met inwendige brandwonden naar het Universitair ziekenhuis van Antwerpen gevoerd.