STVV leent recordaankoop alweer uit

Sint-Truiden - Sint-Truiden verhuurt aanvaller Mohamed Buya Turay tot midden volgend seizoen aan het Zweedse Djurgårdens. Dat laat de Limburgse club weten op haar website. Afgelopen zomer betaalde STVV nog een recordbedrag van 1,8 miljoen euro voor de 23-jarige spits uit Sierra Leone.

Buya kwam in augustus over van het Zweedse Dalkurd, maar kon nooit helemaal doorbreken. Hij kwam zes keer in actie in de competitie, vooral met korte invalbeurten, en scoorde één keer.

Eerder deze transferperiode zag STVV, momenteel op stage in het Spaanse San Pedro del Pinatar, ook al Casper De Norre en Jonathan Leagear vertrekken. De Truienaars van coach Marc Brys doen het uitstekend in de Jupiler Pro League en doken de winterstop in als zesde.