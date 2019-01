Genkenaar Johan Thijs is ‘manager van het jaar’

Johan Thijs, de ceo van bankverzekeraar KBC, is door het weekblad Trends uitgeroepen tot ‘manager van het jaar 2018’.

De 53-jarige Genkenaar was al tweemaal eerder genomineerd voor deze prestigieuze trofee. Bij zijn derde nominatie wint hij ook. Op de erelijst volgt hij Michèle Sioen, de ceo van de textielgroep Sioen Industries, op.

Volgens juryvoorzitter Luc Vandewalle heeft Johan Thijs sinds zijn benoeming, in 2012, tot ceo van KBC de bankverzekeraar doen uitgroeien tot ‘één van de best gekapitaliseerde en meest rendabele financiële instellingen van Europa’. Voorts krijgt Thijs lof voor de manier waarop hij met KBC inspeelt op en investeert in de digitalisering van het bankieren.

Aan Franstalige kant werd Jean-Jacques Cloquet, de ex-topman van Brussels South Charleroi Airport (BSCA), verkozen tot manager van het jaar.