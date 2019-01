Dries Van Langenhove gaat stevig tekeer in tv-interview, maar is wel degelijk in verdenking gesteld

Schild&Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove is vorig jaar wel degelijk in verdenking gesteld naar aanleiding van de Pano-reportage over de extreemrechtse jongerenvereniging. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen aan De Standaard en Het Nieuwsblad. In een bij momenten hallucinant interview in het nieuwsprogramma Terzake op Canvas beweerde Van Langenhove nochtans bij hoog en bij laag dat daar niets van aan is en dat interviewster Kathleen Cools pure leugens verkondigde.

Deel van verfoeide partijpolitiek?

Een eerste discussie ging over het feit of Van Langenhove nu al dan niet deel uitmaakt van de door hem zo verfoeide partijpolitiek, en zo het tegenovergestelde doet van eerdere uitspraken als “De partijpolitiek is rot” en “Ik zal niet op kosten van de belastingbetaler gaan leven”. Een vaststelling van Cools waar Van Langenhove het absoluut niet mee eens was: “Wat ik vandaag heb beslist, ligt volledig in lijn met wat ik al maanden en jaren verkondig. Ik ben niet in de partijpolitiek gestapt vandaag, ik zal een partijonafhankelijk activist blijven.”

Ook op herhaaldelijk aandringen van Cools dat op een lijst van Vlaams Belang gaan staan logischerwijze hetzelfde is als deel uitmaken van de partijpolitiek, klonk hetzelfde geluid: meermaals herhaalde Van Langenhove dat hij “partijonafhankelijk activist blijft”. “Nogmaals benadruk ik - want u probeert mij steeds die woorden in de mond te leggen - ik ga niet aan partijpolitiek doen. Ik blijf een partijonafhankelijk activist, ook in het parlement.”

Uitspraken op website ’t Pallieterke

Een tweede twistpunt was een vermeende uitspraak van Van Langenhove op de uiterst rechtse satirische website ’t Pallieterke (“Het geld is op, ik heb geen middelen meer om iets te doen...”). Tot ergernis van Van Langenhove, die Cools onderbrak… “Da’s absurd, dat heb ik nooit gezegd. Dat staat er niet. U maakt dat ervan. Wat u nu zegt is manifest onjuist, en dat kan ik bewijzen. Ik raad alle kijkers aan om naar de site van ‘t Pallieterke te surfen, en daar te lezen wat er staat. U heeft nu twee keer mijn woorden verdraaid. U heeft twee keer iets gezegd dat ik nooit heb gezegd. Dat is heel nefast voor de geloofwaardigheid van uw nieuwskanaal. Uw kijkers geloven nu wat u zegt, maar het is niet zo.”

In het oorspronkelijke artikel zijn de uitspraken die Van Langenhove werden toegedicht inderdaad niet letterlijk terug te vinden. Wel een oproep om geld te storten op het rekeningnummer van Schild & Vrienden, en passages als “Bij sommigen stel ik me de vraag of ze zelf ook niet iets meer zouden kunnen doen. Iets om te zorgen dat ik überhaupt kan doorgaan”, “Het idealisme van Schild & Vrienden en van mezelf botst meer dan eens op een gebrek aan middelen. Aan al die mensen die ons een warm hart toe dragen en waarvan er velen hun hoop op mij hebben gesteld, wil ik een oproep doen om zichzelf een aantal vragen te stellen. Wat kan jij er voor doen om het voor ons praktisch mogelijk te maken om vol te houden wanneer mijn idealisme botst op ons gebrek aan middelen?” en “Misschien ligt het wel aan mij en maak ik door mijn afkeer voor klaagzangen te weinig duidelijk dat onze strijd botst op een gebrek aan middelen”.

Dat gaf Van Langenhove even later trouwens ook toe op Twitter: “Ik beweerde dat de quotes van Kathleen Cools niet kloppen. Ik heb nooit gezegd dat wij geen oproepen doen om ons te steunen.”

Onzin. Ik beweerde dat de quotes van @CoolsKat niet kloppen. Ik heb nooit gezegd dat wij geen oproepen doen om ons te steunen. — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) 9 januari 2019

Volgens @CoolsKat heb ik geschreven: "Het geld is op. Ik heb geen middelen meer om iets te doen."

Dit is een manifeste leugen, en onderstaande column van @t_pallieterke samen met de transcriptie van @terzaketv bewijzen dat. Ik wacht op excuses van #TerzakeTV en Kathleen Cools. https://t.co/NMDnjB8jRr — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) 9 januari 2019

Steun vragen is iets totaal anders dan "Het geld is op. Ik heb geen middelen meer om iets te doen." — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) 9 januari 2019

In verdenking gesteld

Vervolgens ging de discussie over het feit of Van Langenhove al dan niet in verdenking is gesteld voor inbreuken op de antiracismewetgeving, ontkenning van genocide, en inbreuken tegen de wapenwetgeving in het gerechtelijke dossier rond Schild & Vrienden. Volgens Cools was dat het geval, en het nieuws werd intussen ook aan Het Nieuwsblad bevestigd.

Van Langenhove ontkende echter ten stelligste dat hij in verdenking was gesteld: “Wel, u bent opnieuw manifest aan het liegen. Ik ben niet in verdenking gesteld, ik ben absoluut niet in verdenking gesteld. Ik heb dat vandaag ook gelezen op jullie website, die trouwens vol met leugens staat… Mevrouw Cools, áls ik in verdenking gesteld zou zijn, dan zou ik dat wel weten, denk ik. Dan zou het parket me dat toch laten weten. Mijn advocaat heeft vandaag ook gebeld naar het parket, en die zeggen dat dat niét waar is. Dan ben ik geneigd ervan uit te gaan dat jullie opnieuw aan het liegen zijn.”

De discussie is echter irrelevant, want het gaat om een impliciete inverdenkingstelling, waarvan een verdachte niet op de hoogte gebracht moet worden. Het klopt dus wel degelijk dat Van Langenhove in verdenking is gesteld, maar dat hoeft daarom niet te betekenen dat hij daarvan op de hoogte was.

“Jullie liegen hier manifest, en ik krijg daar niet eens excuses voor”

Een vierde discussiepunt is een artikel dat vandaag verscheen op de VRT NWS-site, waarin Van Langenhove een oproep om “op eender wie anders te stemmen dan Vlaams Belang of N-VA, zodat ze eens aan den lijve kunnen ondervinden hoe hard ze ons nodig hebben” wordt toegeschreven. Dat bleek onjuiste informatie, want de uitspraak komt van een parodie-account op Twitter. Van Langenhove toonde zich dan ook zeer verontwaardigd over dat bericht. “Het is trouwens niet de eerst leugen vandaag, he. Dat is een valse account om mij in diskrediet te brengen. Dat is zeer doelbewust gedaan om mij te beschadigen, om Vlaams Belang te beschadigen, en om mijn reputatie kapot te maken. U weet even goed als ik dat het een valse account is, dat dit gebruikt is om mij in diskrediet te brengen.

Het feit dat Cools het bericht bestempelde als “een fout”, volstond dan ook niet voor Van Langenhove. “Ik geloof niet dat dit een fout is. Als mijn grootmoeder van tegen de 90 jaar meteen kan zien dat dit om een valse account gaat, dan geloof ik dat niet. Niet als er 300 voltijds betaalde journalisten werken op jullie nieuwsdienst, met meer dan 300 miljoen euro subsidies per jaar. Dat kan ik niet geloven, dat kan ik echt niet geloven. Het is overduidelijk. Die account heeft 64 volgers, tweet continu superracistische en extremistische dingen. Het is overduidelijk dat dit niet onze account is, onze account heeft duizenden volgers. Dit is niet zomaar iets waar u zomaar overheen kan gaan. Jullie liegen hier manifest op jullie eigen website, en ik krijg daar niet eens excuses voor.”