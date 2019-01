Na de midseizoensfinale van vorige vrijdag - toen bleek dat Marie-Rose Amélie had neergestoken - werden de Familie-kijkers woensdag opnieuw verrast. De aflevering nam in de slotscène een compleet onverwachte wending met een kus die niemand zag aankomen. Een kus tussen Emma (Bab Buelens) en Lucas (Tom Viaene), de biologische papa van Mila. Maar het lijkt ook een kus die er niet van het ene moment op het andere is gekomen...