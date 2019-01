Mobiliteitsschepen Marc Schepers (sp.a) wil dat een gedeelte van het studiewerk voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage tussen het Jessaziekenhuis en het Cultureel Centrum opnieuw wordt gedaan. “Maar vanuit een andere invalshoek. We willen niet dat bezoekers van de stad deze parkeergarage gaan gebruiken. En dus denken we dat deze parking te groot en te duur zal zijn. Er is nood aan een parking, maar kleiner en in functie van de toekomst.” Algemeen directeur Yves Breysem van het Jessaziekenhuis, dat kreunt onder de parkeerdruk, hoort het in Keulen donderen. “Voor ons is dit dossier echt heel nijpend.”