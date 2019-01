Politie en oppositie komen op straat in Kinshasa

Veelvuldig uitgestelde verkiezingsuitslag zet zenuwen in Congo op scherp

kinshasaIn een vol argwaan afwachtende Congolese hoofdstad zorgde de Onafhankelijke Kiescommissie gisteravond urenlang voor hoogspanning. Verschillende keren kondigde het aan de resultaten van de verkiezingen bekend te maken, om uiteindelijk nog maar eens uit te stellen. Bij het ter perse gaan was er van een definitieve uitslag nog steeds geen sprake. In de straten van Kinshasa verzamelden voorstanders van de oppositie al op straat, argwanend in de gaten gehouden door opgetrommelde oproerpolitie.