Steeds meer PXL-studenten kiezen stageplaats in ontwikkelingsland

HASSELTSteeds meer studenten van hogeschool PXL kiezen een stageplaats in een ontwikkelingsland, blijkt uit cijfers van de school. De jongeren, vooral uit de richtingen gezondheidszorg, lerarenopleiding, sociaal werk en technologie, gaan werken in scholen, ziekenhuizen of ngo’s. “En ik ben verliefd geworden op Peru, ik wil hier blijven”, zegt Joy Meesens uit Hasselt vanuit Cuzco.