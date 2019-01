Concentra investeert in databeheerder Youston

Genks groeibedrijf is eerste participatie voor familiale investeringsmaatschappij

HASSELT/GENKDe familiale investeringsmaatschappij Concentra van de familie Baert heeft een participatie genomen in het Genkse groeibedrijf Youston, specialist in het archiveren en digitaliseren van documenten. Dat is gisteren bekendgemaakt door beide partijen. Het gaat om de eerste participatie voor de nieuwbakken Limburgse investeringsmaatschappij. “Wij zoeken vooral een duurzame relatie met groeibedrijven”, zegt voorzitter Jan Baert van Concentra.