België en Nederland werken samen om vervuilende auto’s te beboeten

HasseltBelgische chauffeurs die met een vervuilende wagen een Nederlandse stad met milieuzone binnenrijden, kunnen binnenkort een boete in de bus verwachten. Andersom zullen ook Nederlandse automobilisten die de Brusselse of Antwerpse lage-emissiezone aan hun laars lappen achteraf nog kunnen worden beboet. Dat is het resultaat van overleg tussen de Belgische en Nederlandse overheden. Wanneer de maatregel precies ingaat, is nog niet duidelijk.