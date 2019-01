Op het Parelstrand in Lommel is het tijdelijke asielcentrum opnieuw volop in werking. Momenteel verblijven er 253 mensen, en de eerste zestigtal kinderen van asielzoekers gaan vanaf deze week naar scholen in Lommel en omgeving. “In aparte klassen krijgen ze vooral een taalbad en leren ze elkaar kennen”, beschrijft coördinator Fred Kemps.