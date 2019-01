Blijft Roman Bezus dan toch op Stayen? De Oekraïense spelverdeler en de club zitten in Spanje alvast rond de onderhandelingstafel. STVV lijkt bereid om diep in de buidel te tasten om Bezus te houden. De kans dat Hairemans en Owusu de overstap maken van Antwerp is dan weer geslonken.