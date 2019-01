Als Limburg United C zondag in St.-Truiden - zoals vorige week tegen Miners Beringen - terugzakt tot in de bucket, zou het wel eens het avondje van Brent Claus (22) kunnen worden. Het Truiens jeugdproduct werkt na elf maanden afwezigheid nog aan zijn terugkeer, maar is - als hij zijn dagje heeft - moeilijk te stoppen. Driven, driepunters… het hoort allemaal tot zijn arsenaal.