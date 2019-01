“Sneller en technischer hockey”

Zaterdag en zondag vindt in het Nolimpark van Pelt het grootste indoorhockeytornooi van de Benelux plaats. 660 hockeyspelers uit Belgie, Nederland en Duitsland zullen er in twee dagen meer dan 125 wedstrijden spelen op drie indoorvelden in het depot van Staf Cars. Samen met voorzitter Franky Noten en sportief verantwoordelijke Stefan Nieuwenhuis van Phoenix Pelt overlopen we de belangrijkste cijfers van het tornooi.