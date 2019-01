Achel -

Onder grote belangstelling werd ook in Hamont-Achel de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Rik Rijcken (PRO) is de nieuwe burgemeester. Joren Mertens (N-VA) is als gemeenteraadsvoorzitter verkozen en ook de voorzitter van de nieuwe OCMW waar Marie-José Cuyvers (PRO) het Bijzonder Comité Sociale Dienst zal voorzitten.