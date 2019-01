Hasseltse actrice getuigt over verkrachting door Franse regisseur: “Ik zei: stop, je doet me pijn. Hij stopte niet”

Hasselt - De Vlaamse actrice Sand Van Roy (27) heeft in een interview met de Franse tv-zender BFM TV voor het eerst voor de camera getuigd over de verkrachtingszaak die ze tegen regisseur Luc Besson (59) heeft aangespannen.

Sand Van Roy stapte bijna zes maanden geleden met een klacht naar het Franse gerecht. De Vlaamse actrice beschuldigde filmmaker Luc Besson ervan dat hij haar twee jaar lang had verkracht. De beroemde Franse regisseur – bekend van films als Nikita, Léon en de blockbuster Taxi – is een begrip in Frankrijk. Maar volgens Sand Van Roy misbruikte Besson, net als de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, zijn status jarenlang om vrouwen – veelal jonge actrices – in bed te krijgen.

In een interview met BFM TV vertelt Van Roy voor het eerst openlijk over de verkrachtingszaak die ze tegen Besson heeft aangespannen. Volgens haar hadden de twee een gewelddadige, niet consensuele relatie. Ze heeft het onder andere over een verkrachting op de avond van 17 mei 2018 in een kamer van Hotel Bristol in Parijs. Dat misbruik vormde de directe aanleiding voor het indienen van haar klacht.

“Ik zei: stop, je doet me pijn”, klinkt het. “Hij stopte niet. Ik zei stop. Hij was sadistisch. Hij wíst dat het pijn deed. Hij zag dat ik huilde, hij hoorde het aan mijn stem. Ik was wanhopig en wist niet wat ik moest doen. En hij ging gewoon verder.”

Van Roy diende de dag nadien klacht in tegen de Franse regisseur. Spoedartsen merkten een blauwe plek op aan haar oog en sporen van geweld op haar rug, maar Luc Besson ontkent de feiten. “Luc Besson weerlegt alle beschuldigingen die mevrouw Van Roy heeft gemaakt in het kader van de relatie die zij gedurende twee jaar hadden”, deelt zijn advocaat mee in een reactie. De officier van Justitie moet binnenkort uitmaken of het tot een gerechtelijk onderzoek komt.