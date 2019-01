Eupen strikt Tunesische smaakmaker

KAS Eupen keert volgende week niet zonder lege handen terug van de winterstage in Doha. Youssef Msakni, een 28-jarige Tunesische flankaanvaller, komt het team van coach Claude Makélélé tot eind dit seizoen versterken. Msakni wordt uitgeleend door het Qatarese Al Duhail SC, de club van Junior Edmilson.

Met Msakni strikt Eupen niet zomaar de eerste de beste Tunesische voetballer. De creatieve flankaanvaller geldt als een van de smaakmakers van zijn nationale ploeg maar moest het WK missen door een ernstige knieblessure. In de voorbije zes seizoenen was Msakni bij Al Duhail goed voor maar liefst 82 doelpunten en 63 assists in 144 officiële wedstrijden.

Bij Eupen zijn ze dan ook opgetogen met de komst van de Tunesische vedette. “Dankzij onze goede contacten met Al Duhail en de wens van Youssef Msakni om in Europa te voetballen zijn we erin geslaagd om deze grote speler tot aan het einde van het seizoen naar Eupen te halen. Aanvankelijk waren we niet van plan om wintertransfers te doen maar we zijn heel tevreden dat we deze opportuniteit hebben gegrepen”, aldus Christoph Henkel, algemeen directeur bij Eupen.