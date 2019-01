Hoe was het om te werken met Michael Schumacher? "Buitenwereld mocht zijn warme kant niet zien"

Michael Schumacher wekte tijdens zijn carrière misschien wel de indruk van koud, afstandelijk en soms ook hautain te zijn. Mensen die met hem samengewerkt hebben vertellen het tegenovergestelde, zij hebben het over een toegewijde, lieve en loyale man.

Iemand die Schumacher door en door kent is ongetwijfeld Sabine Kehm. Ze ontmoette hem toen ze nog journaliste was in 1994 en zes jaar later werd ze de woordvoerster van de Duitser. Zij leerde Schumacher kennen nog voor zijn vijf opeenvolgende Ferrari-wereldtitels als de tegenpool van de koude, afstandelijke man die in de pers werd afgeschilderd.

“Michael is altijd een heel warme persoon geweest,” aldus Kehm in ‘Beyond the grid’ op de officiële F1-website.

“Hij wou echter niet dat de buitenwereld dat zag omdat hij bang was dat het zijn competitiviteit zou ondermijnen, ten minste voor de buitenwereld.”

Achter de schermen gaf Schumacher haar opdrachten zoals de verjaardagen te weten komen van het Ferrari-personeel en ervoor zorgen dat ze een goed uitgekiend kerstcadeautje van hem kregen.

“Dat was iets dat heel belangrijk was voor hem. Hij wist dat hij veeleisend was maar hij had het gevoel dat hij ze op de een of andere manier wilde belonen.”

Kehm heeft het ook nog nog over de comeback van de ‘rekordmeister’ bij Mercedes in 2010. Ze was verbaasd toen hij haar belde en vertelde dat hij een gesprek met Ross Brawn had gehad en hij vroeg of ze de voor- en nadelen wilde op een rijtje zetten.

“Ik antwoordde hem: ‘Dat is niet nodig, aan je stem te horen heb je je beslissing al genomen’. ‘Nee nog niet,’ reageerde hij maar je kon aan alles horen dat het wel zo was,’” aldus Kehm.

Schumacher zou nog drie jaar voor Mercedes rijden en ondanks dat hij maar één podiumplaats wist te scoren in die periode is Kehm ook de mening toegedaan dat hij een van de grondleggers is van de huidige successen van het legendarische merk met de ster.

“Michael heeft hard gevochten om de juiste mensen te overtuigen om meer geld te investeren en er een groot team van te maken. Ik ben misschien niet neutraal maar ik denk wel dat Michael de basis heeft gelegd voor het huidige Mercedes.

Hij heeft ze duidelijk gemaakt: ‘Als je het doet, doe het dan volgas.’ Ze opereerden toen nog eerder als een middenmotor, niet als een topteam.”

In 2012, zijn laatste jaar bij Mercedes, was er al progressie merkbaar en hij kon ook nog een jaar langer blijven maar hij wilde volgens Kehm meer tijd doorbrengen met zijn familie. Anders had hij misschien nog wel een paar records scherper kunnen stellen.

