Sportkoppel Britt Herbots & Piet Proesmans leeft op 900km van elkaar: "We zien elkaar om de drie weken"

De ene speelt volleybal op het hoogste niveau in Italië, de andere voetbalt bij Sporting Hasselt in tweede amateurklasse. Afstand tussen de twee: een kleine 900 kilometer. Toch vormen Britt Herbots (19) en Piet Proesmans (22) sinds de zomer een koppel. Karakterieel lijken de Truiense en haar vriend uit Borgloon - zowel op als naast het veld - erg op elkaar. “We zijn allebei heel hevig. Net twee Duracell-konijnen”, lachen ze. “We kunnen allebei ook ontzettend slecht tegen ons verlies.” Game on, dus!

Vaak is ze niet in het land, Britt Herbots. De wedstrijden in de Italiaanse Serie A volgen elkaar in een razend tempo op. Zelfs tijdens de voorbije kerstperiode. Gelukkig moest Britt afgelopen weekend ...